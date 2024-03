Una travesía cargada de alegría y emociones

Uno de esos casos fue el de la nadadora Lourdes Font con Emilia. “Recibí muchísimo cariño de ella y su familia. Incluso, me invitaron a su departamento y la conocí ahí. Fui a verla cuando le dieron el alta y estuve todo el mes en contacto con ella. Eso me generó una serie de emociones indescriptibles. Estoy acostumbrada a correr carreras de distintos tipos, pero la fortaleza que tuve, no lo experimenté antes”, contó.