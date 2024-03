Tuvo un accidente que le cambió la vida y hoy nadó 12 kilómetros por una acción solidaria

“Antes del accidente había realizado un viaje en moto a Colombia, y cuando pasó esto, pensé que no iba a poder andar más. Cuando vi la moto después del accidente, la encendí porque me gusta escuchar el ruido del motor”, comentó Muller, que se animó a dar vuelta la página. “Apreté el embrague con el muñón y me di cuenta de que podía salir. En mi mente pensaba: ‘cómo vas a andar en moto o nadar si tienes una sola mano’. Después del shock de la amputación, empecé a ver todo como un desafío. Darme cuenta de que cada necesidad, en realidad, era una oportunidad de aprender”, advirtió.