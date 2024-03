Lawn Tennis superó otra prueba de carácter y sigue siendo el líder

Si bien no hubo un dominio marcado de ninguno de los dos, cada uno tuvo un tiempo de protagonismo. Primero fue Tucumán Rugby, que mostró mayores intenciones en el primer tiempo, pero chocó contra una defensa muy bien planteada del local. No obstante, una buena combinación de line-maul, sostenida con paciencia, abrió el camino hacia el try de Pablo Majul. Lawn Tennis logró descontar con dos penales de Santiago Rez Masud. Al final del primer tiempo, el "verdinegro" se imponía 8-6.