En la UE el algoritmo va a seguir mirando mal al que no sea europeo

Seas del país que seas, ciudadano por opción o no, si no eres de la Unión Europea, el futuro de los derechos fundamentales y migratorios tiene distinciones en el contexto de la tecnología de vigilancia y la migración presenta un panorama de desconfianza. La Ley de Inteligencia Artificial (IA) de la Unión Europea, aunque nos ilusiona, no estará en vigencia hasta 2026 aproximadamente. Durante este plazo, se anticipa que el desarrollo y la implementación de sistemas de IA potencialmente perjudiciales continuarán sin limitaciones en diversos sectores públicos con las consecuencias e injusticias que esto podría traer.