"Malevo" y "Pipa", los encargados de darles color a los recibimientos de San Martín de Tucumán

No son pájaros, no son aviones, son “Pipa” y “Malevo”, los principales animadores de la fiesta “santa” en cada partido en La Ciudadela y mañana desde las 18, frente a Estudiantes de Caseros, no será la excepción. Con su traje a cuadros rojiblanco, Matías González flamea una bandera gigante para dar aviso de la salida de San Martin de Tucumán; Matías Leguina, en tanto, incrementa la epicidad del momento con una máscara del simbólico personaje creado por Ceferino Sirgo. Acciones que se repiten en cada ocasión al punto de convertirse en insignias de los recibimientos.