Test viral: la forma de tu oreja revelará los rasgos ocultos de tu personalidad

Las personas con orejas pequeñas a menudo se inclinan hacia la timidez y la introversión. Les gusta pasar tiempo en soledad, con su familia o con amigos cercanos. No sienten la necesidad de hablar en cada ocasión, pero cuando es necesario, se hacen presente. Son creativos, observadores y no buscan la validación de los demás. Tienen un equilibrio entre la soledad y la socialización y no son extremadamente sociable o antisocial.