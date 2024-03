Cartas de lectores: supuesta infracción

He solicitado la Boleta de Pago de Cenat a los efectos de renovar mi licencia nacional de conducir, en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Luego de tres renovaciones anteriores y la transferencia de dos vehículos sin inconvenientes, me encuentro que se me imputa ahora una supuesta infracción cometida sobre la ruta provincial N° 41 de la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Navarro. Dicha infracción nunca me fue notificada y tampoco está registrada como tal en Infraccionesba, en toda la provincia de Buenos Aires ni a la patente ni a mi DNI. La supuesta infracción es del 21/01/2011, o sea hace 13 años y la Cenat, como institución oficial, ha convalidado esta infracción y pretende cobrar a la misma en su certificado recién ahora, desconociendo las Leyes nacionales N° 24.449 y N° 26.363, siendo que en el Artículo N° 89 de esta última se indica taxativamente que una infracción por una falta leve caduca a los dos años y por una falta grave a los cinco años. La Municipalidad exige para la renovación del carnet el pago de la boleta de la Cenat. Una persona apremiada por la necesidad de conseguir el carnet para trabajar o viajar, debe abonar cualquier monto exigido por la Cenat, sea legal o totalmente ilegal como en mi caso. El ciudadano en Tucumán no tiene institución alguna que lo defienda; por ello se encuentra totalmente desprotegido e indefenso frente a las arbitrariedades de la Cenat y a los requerimientos de la Municipalidad. Creo que sería conveniente que la Municipalidad capitalina revea esta exigencia de exigir la boleta de pago de la Cenat, por cuanto el pago de multas imputadas por esta comisión despiertan una elevada suspicacia con respecto a su legalidad y hacen pensar que se trata de un corrupto e infame sistema implementado sólo para recaudar fondos.