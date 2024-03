El objetivo es dejar de ser un simple hobby: el deporte que busca resurgir en Tucumán

“Obviamente todavía hay gente de vacaciones y por eso no fue tan populoso. Pero en algún momento hay que empezar”, advirtió Tula. ¿Por qué dos categorías separadas por nivel y no por edades, como suele darse en los circuitos nacionales? “En nuestra asociación somos pocos, entonces no se podrían armar las categorías por edad. Por ese motivo agrupamos por nivel de juego”, agregó antes de aclarar que también hay una tercera categoría, destinada prácticamente a los jugadores más veteranos.