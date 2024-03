Cartas de lectores: obras que faltan, ante la emergencia de El Cadillal

Por ley del 24 de marzo de 1993, la Dipos fue privatizada y luego aniquilada; sus instalaciones y clientela cautiva, entregadas a manos extranjeras; cuando se fueron los franceses, el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento se hizo cargo y pasó a la empresa privada SAT- Sapem y para regir el servicio, el Ente regulador; y para las obras, el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia. Desde que fue aniquilada la Dipos no se hizo ni una nueva toma superficial, con una nueva fuente (río). Y ahora, en el actual cielo de sequías, amplios sectores padecen la falta de agua. Pero, es preciso decirlo, a la vez el ciclo de sequías es una patente ocasión para quien sabe aprovecharla, para hacer obras hídricas dentro del cauce de los ríos, por la bajante y no haber peligro de crecientes extraordinarias y sin tener largos períodos de lluvias, para hacer tomas superficiales y acueductos. Y ahora, sobre un peligro que puede convertirse en una tragedia sanitaria, valga considerar lo siguiente: La principal fuente de abastecimiento de agua de la ciudad de Tucumán son la toma, la planta potabilizadora y el acueducto, situados aguas abajo del dique Gelsi. Pero justo aguas arriba y sobre La misma ribera está situada La villa de El Cadillal que, mediante una poderosa promoción turística, está en constante crecimiento. El caso es que esta villa arroja al embalse sus efluentes cloacales, que contaminan el agua que muy luego será captada aguas abajo por la toma actual. Para evitar que cualquier día se produzca una tragedia sanitaria, es necesario hacer una toma aguas arriba del embalse El Cadillal. La necesidad y urgencia de esta obra ya fue pensada por la Dipos antes de que la Legislatura votara la ley de privatización. Otras obras hídricas, planteadas cuando aún existía la Dipos, son las siguientes: Una toma en el río Salas, que baja de la Sierra de Medina para dar agua a El Sunchal, El Naranjo, El Timbó y los municipios de Alderetes, La Banda, Lastenia y San Andrés. Una toma en el río Loro, para dar agua a El Timbó Viejo, Las Salinas, Granja Modelo y Los Nogales. En La Sierra de San Javier, reparación y mejoramiento de las tomas hechas hace un siglo y adecuarlas para recibir el caudal máximo en la época de lluvias, para dar agua a los municipios de Tafí Viejo y Yerba Buena, y una toma y acueducto aguas arriba de Nueva Esperanza. Además, para evitar males mayores, prohibir que en el piedemonte y zona de infiltración acuífera se sigan construyendo barrios y edificios, para evitar que se siga aumentando la contaminación de las napas profundas, cuya agua, muy luego, mediante perforaciones y bombeo, será extraída y bebida en Yerba Buena, El Manantial, La Rinconada, ciudad de Tucumán y La Banda. También hay que prohibir la extracción de áridos, negocio que ya tanto daño ha causado, al provocar la retroexcavación y el derrumbe de las laderas de los ríos. En cuanto a las lagunas de pasivación, hubiera sido conveniente hacerlas de baja altura, a lo largo y en el cauce de los ríos y arroyos en el río de Las Cañas, Las Conchas, Doña Hortensia, Antayacu y Las Piedras, y así, de paso, estabilizar las laderas. Ahora valga poner en consideración de los habitantes de la ciudad de Tucumán y de Yerba Buena una gran fuente superficial, con igual o mayor caudal aprovechable que la toma del Cadillal : es sobre la gran obra hídrica que estudió y proyectó el ingeniero Evaristo Domián, de hacer en el río Lules una toma superficial aguas abajo del proyectado dique Potrero de Las Tablas y un acueducto cuya traza llegaba a la parte alta del municipio de Yerba Buena. Cabe recordar que el ingeniero Domián fue director de la Dipos y un patriota que se opuso a la privatización, al prever técnicamente los males y las nefastas consecuencias que ahora está padeciendo el servicio de agua potable y cloacas, pero el Sindicato de la Fentos lo presionó de tal manera que tuvo que renunciar. Otra obra que puede hacerse es donde se juntan el río Anfama con el río Garabatal. Construir una doble toma; una en el río Anfama y la otra sobre el río de Las Juntas, y desde allí bajar con un acueducto a pendiente constante y pasar por el costado del proyectado dique Potrero de las Tablas. El estudio, proyecto y ejecución de estas obras hídricas no es sencillo, pero en vista de la actual penuria económica Se pueden hacer por administración y por etapas, y no es necesario buscar técnicos y especialistas foráneos, pues Tucumán cuenta con cuatro universidades. Por último, donde el servicio de agua corriente es precario, a las nuevas casas a construirse se las puede proyectar para que sus techos sean colectores de agua de lluvia y con aljibes, y si no hay cloacas, a cada casa dotarla de una cámara digestora. Otros municipios que pueden considerar estudiar, proyectar y ejecutar tomas y acueductos son Lules, Famaillá, Monteros, Concepción, Aguilares y Alberdi, entre otros.