Los Pumas y una nueva historia con destino concreto: Australia 2027

De los 31 jugadores convocados originalmente, el único que no pudo participar fue Jerónimo de la Fuente; el centro rosarino sufrió una lesión recientemente jugando para su club (Perpignan), y por eso no viajó a la capital inglesa. Sí estuvieron los tucumanos Tomás Albornoz, Thomas Gallo y Mateo Carreras. No así Nicolás Sánchez, Domingo Miotti ni Matías Orlando.