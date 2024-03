Graciela Chávez: “El género del microrrelato está creciendo en Salta”

Cuando supe del concurso me propuse escribir todos microrrelatos nuevos y así comencé. En general parto de algo que observé, de un comentario, una lectura, etc. A veces, una situación en la calle me conmueve y empiezo a completar esa imagen con una historia, pero debe ser breve, con un final contundente, absteniéndome de adjetivos o redundancias y un título que no sugiera, sino que pueda ser el que complete el sentido del texto. En la selección final se integraron nuevos y algunos viejos microrrelatos. No hice que giraran alrededor de una temática específica. De ahí el título, en algunos casos relatan una situación de quiebre, un recorte, pero en otros el microrrelato resume la vida entera de un personaje y su esencia.