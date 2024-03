Mariano Campero: "Vamos a pedir un informe de los diputados que tienen 30 asesores"

Por otro lado, el ex intendente de Yerba Buena, hizo una denuncia sobre los asesores de los legisladores: “Vamos a pedir un informe de los diputados que tienen 30 asesores porque hay un sector de trabajadores que no va a laburar, tenemos información de algunos que viven en Europa y cobran y a este aumento se lo van a llevar esos trabajadores; entonces también estamos haciendo un pedido de informe al Congreso para saber quiénes cumplen y dónde están los domicilios de esta gente no cumple funciones”, finalizó.