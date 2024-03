¿En qué consiste el acuerdo salarial para los trabajadores de la salud de Tucumán?

Asimismo, sostuvo que "hoy, todo lo que tiene que ver con lo económico, financiero y presupuestario se torna difícil porque los recursos muchas veces no alcanzan para lo que uno se propone hacer. Pero lo que si nosotros queremos garantizar que en Tucumán fijamos una ruta para alivianar la situación económica y financiera. Esto no es otra cosa que presentarnos como una provincia dialoguista con el Gobierno nacional. Nuestra postura es dialoguista a nivel nacional y por eso podemos venir solucionando muchos de los problemas que tenemos. No todas las provincias pagan en tiempo y forma los salarios, algunas desdoblan el pago de sueldos o los pagan con bonos y no con monedas de curso legal".