Oferta y demanda en Tucumán: el nuevo contexto agrada al sector inmobiliario

En diálogo con LA GACETA, Romina Gordillo, vicepresidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia, puntualizó que desde la aplicación del DNU del Gobierno nacional se advirtieron modificaciones en las ventas de inmuebles y en los alquileres. “En relación a los alquileres, se volcaron más unidades a la oferta. Con la ley anterior, esta se había retraído muchísimo porque obligaba a los propietarios a mantener un mismo valor durante un año. Entonces eso hizo que muchos inversores dijeran ‘esto no me conviene, no lo quiero hacer’, y retiraron las unidades. Con el decreto se flexibilizó la negociación y las partes pueden negociar de manera libre ante un contexto marcado por la inflación”, indicó Gordillo. Y precisó que durante los primeros meses del año en curso se registraron incrementos de hasta un 30% en la oferta.