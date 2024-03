Cartas de lectores: agua televisada vs. agua domiciliaria

Todos los días veo repetidamente un spot televisivo de la SAT y del Gobierno de Tucumán sobre uso racional del agua corriente: veo agua cristalina que fluye de mangueras y grifería, o contenida en baldes, etc. Todo muy bonito. Y me pregunto ¿dónde fue filmado el video? ¿En Marte? Hace casi cinco meses que en nuestro barrio (J. B. Terán) solo conseguimos agua no potable, marrón, con sedimentos varios, lo que nos obliga a gastar mucho dinero en conseguir agua apta para beber, cocinar, higienizarnos, lavar ropa, etc. Y sé que en muchas otras zonas de la Capital se da el mismo problema. Cuando comparo la realidad con las imágenes televisivas no puedo dejar de indignarme ante la desvergüenza e insensibilidad social de la SAT y del Gobierno: el video es lisa y llanamente una burla. Y me pregunto al Sr. Caponio, abogado , ¿le queda grande el traje? La Sra. Intendenta –médica, para colmo- ¿ignora las implicaciones de lo que estamos padeciendo muchos ciudadanos de S. M. de Tucumán? El Sr. Gobernador ¿mira para un costado? ¿Cuándo piensan dar solución al problema expuesto? O al menos, dejar de burlarse y de emitir facturas de servicios no prestados.