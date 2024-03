Fabián Soberón: “El libro es para el lector, lo que el paraíso a los hombres”

La vida del lector muchas veces es errática, va de libro en libro hasta que encuentra el indicado. Pero como sostiene Soberón, no hay que terminar los libros si no te atrapan, al igual que no hay que terminar las películas ni las series. “Ya habrá -como decía Borges- algún lector para ese libro”. Y hablando de películas, aunque las comparaciones muchas veces son odiosas, la pregunta es: qué libro llevado a la pantalla grande le ha gustado. “Trono de sangre”, de Akira Kurosawa, señala, una adaptación de Macbeth que se traslada al Japón medieval con luchas entre samurais. “Es una versión notable”, remarca.