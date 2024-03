“En 1810, la palabra ‘Argentina’ designaba exclusivamente a la Ciudad de Buenos Aires”

De modo que el grito revolucionario de Mayo fue pronunciado por gargantas metropolitanas que en principio no querían más que un poco de oxígeno de España; que no pensaban en términos democráticos y que tampoco fueron progresistas. Chiaramonte vuelve sobre la cuestión porteña: “la decisión de 1810 fue trasladada a las provincias con la fuerza de las armas. Pero en su momento no hubo consulta al interior y un vocero del Partido Español presente en el Cabildo denunció que Buenos Aires no podía pronunciarse en nombre de los otros pueblos y que el proceder unilateral iba a traer dificultades”.