Dólar "blue", EN VIVO: cuál es la cotización de este jueves 7 de marzo de 2024

¿Qué dicen los analistas sobre el valor del dólar "blue"?

Diego Giacomini, titular de la consultora E² (Economía y Ética), explicó al portal El Cronista que "el Gobierno maneja y libera todos los precios administrados para que haya mucha inflación y maneja al mismo tiempo la política monetaria de manera de reducir al extremo, en términos reales, los depósitos a plazo fijo del sector privado. ¿Para qué? Para que haya menos combustible para correr contra el dólar blue y el Contado con liqui".

Por su parte, Salvador Vitelli, Head of Research de Romano Group, señaló "entre un aumento de la oferta y una fuerte caída en la demanda, el dólar parece no tener piso. Me parece que debería encontrarlo en torno a los $950 y $1.000", agregó Vitelli, que, sin embargo, advierte por factores que podrían disparar al dólar, entre ellos un recrudecimiento de la conflictividad social o más tensiones entre la Nación y las provincias.

Nicolás Chiesa, ex director de Portfolio Personal Inversiones (PPI), afirmó que "lo que sucede con los precios libres del dólar se podría decir que es natural en la medida del cambio de expectativas que hubo y de lo neutralizada que sigue parte de la demanda entre la maraña de regulaciones que puso el Gobierno anterior y que, en varios casos, aún no se han removido".

El economista Salvador Di Stefano explicó que "la tasa de plazo fijo es altamente positiva contra la inflación futura, esto atenta contra una recuperación del dólar en el mercado que va rumbo a los tres dígitos".