Rodríguez Larreta se opuso a que Macri presida el PRO y rechaza la fusión con La Libertad Avanza

El ex jefe de Gobierno porteño y ex precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta rechazó hoy que Mauricio Macri presida nuevamente el PRO. Además, sostuvo que no está de acuerdo con "entregarle el PRO" al presidente Javier Milei, ni con la propuesta de "fusión" con La Libertad Avanza que pregona la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.