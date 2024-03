Holder solidario: el influencer salió a repartir comida en la calle

Tomás Holder lejos de Gran Hermano

Aparentemente cansado del reality que lo lanzó al estrellato, Tomás Holder hizo un descargo en su cuenta de Instagram. "No me inviten a los programas a hablar de GH, no quiero hablar de esa f*** m***", sentenció terminante. En cambio, sugirió que lo invitaran para hablar del que es su nuevo estilo de vida.