La combinación que buscan los universitarios: estudiar y ganar en dólares

Por aparte está la realidad de que los ingresos estudiantiles son temporales: no suelen estar pensados para sostener una familia. Martínez, por ejemplo, ahora trabaja en una empresa local. "El trabajo remoto no era suficiente en cuanto a la plata. No sentía que ganaba como correspondía. Por más que me pusiera como objetivo escribir un montón, igual no llegaba. Es una realidad", admite.