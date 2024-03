Augusto Núñez no pudo sostener el ritmo en el Abierto de la República

“Fue un día muy raro, no pegué tan bien como en las vueltas anteriores, pero igual disfruté mucho por la gente que me vino a ver y creo que eso fue lo más lindo que me llevo de hoy. No pienso en lo que puedo hacer mañana, solo ir día a día, hacer lo mejor posible y ver qué pasa”, comentó el jugador de 31 años de Yerba Buena.