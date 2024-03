Bibliotecas, nutrición y sensibilidad

Leí Internet y el hombre creativo (LA GACETA Literaria, 18/02/24) y algo me quedó dando vueltas, algo que no me cerraba del todo. Por supuesto, no soy el gerente de legales de un diario. Lejos de eso, mi quehacer profesional es mucho menos ¿glamoroso? y más ¿pedestre? Pero, querido lector, le pido que deje el prejuicio a un lado y juzgue mis líneas por su calidad y no por mi persona. O, ya que estamos, por el contenido y no por el envase. Sí, eso es, deje a un lado, al menos por un momento, la falacia ad hominem.