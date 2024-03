Voz mazorquera, esposa y aliada de Rosas

“Es una obra muy especial y nosotros la hicimos carne -declara-. No podríamos haberla encarado con otra actriz que no fuera Rojas Paz. Si bien hay otras personas preparadas para enfrentar un personaje complejo, no se ve mucho la multiplicidad de medios expresivos, el trabajo con la energía. Es un papel muy demandante. Como un boxeador, hay un momento en que se corta, le falta el aire (eso me pasó como actor). Este trabajo unipersonal -una novela corta puesta en escena- con la cantidad y la densidad de texto, muy alambicado y muy potente, como propone Escofet. El proceso con la actriz duró nueve meses, en los que fuimos armando minuciosamente no sólo los detalles del texto sino también la dimensión real. Y descubrimos detalles nuevos en cada ensayo”, revela..