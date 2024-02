Año bisiesto 2024: qué significa y cuáles son los mitos más populares

Si el calendario no realizará esta pequeña corrección cada cuatro años, gradualmente se desalinearían las estaciones. Según detalla un artículo de National Geographic, si no se toma en cuenta este tiempo faltante, cada 12 años los calendarios sufrirían un desfase de tres días e incluso las estaciones no podrían empezar en el mismo mes cada año. Un verdadero caos que podría traer más de una complicación en diversas áreas de la vida.