Cartas de lectores: cambio de orden de prioridades

Los elogios y la presión del poder financiero mundial en Davos (LA GACETA, 17/01) hicieron que el hoy Presidente de la Nación cambiase el orden de prioridades, dándole paso a la dolarización de la economía. Desestimando la fantasía del Presidente de eliminar la casta política, a la que hoy se debe, depende y obedece, el objetivo primario era dejar “afuera” el BCRA, para frenar la emisión de dinero, supuestamente impulsora de la inflación. El estigma de deudor moroso, que tenemos en los mercados financieros, le puso freno al “sueño” de Milei, de obtener un crédito que le permita encarar la aventura de cambiar la moneda. Frente a este escenario, el Presidente tuvo que someterse a las directivas de Steve Forbes, sobre la necesidad de recurrir a los dólares que la clase media tiene en el sommier, maniobra que nuestros representantes en el Congreso no advirtieron al firmar y votar un dictamen que no conocían (“Escenarios fragmentados”, LA GACETA, 24/02). Para no contrariar al CEO, el Presidente dio el primer paso devaluando un 118% el tipo de cambio oficial, “planchó” el dólar paralelo, liberó los precios y las tarifas, obligando a la clase media a vender los dólares ahorrados. El paso siguiente fue la emisión monetaria de $ 2 billones, 880.000 millones, para la compra de los dólares del colchón usando como “aspiradora” al BCRA. El último paso fue la compra de u$s 6.168 millones (LA GACETA, 31/01) en 35 ruedas ininterrumpidas, con vista a la soñada dolarización. Sin duda que el intento (“Sistema en Riesgo”, LA GACETA, 27/04/23) de dolarizar la economía, que implica el riesgo de perder la independencia económica y la soberanía nacional aún debe sortear la debilidad política del Presidente en el Congreso Nacional, la puerta infranqueable que significa la Constitución Nacional y la resistencia popular.