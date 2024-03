El hijo del presidente, el helicóptero y las conjeturas siniestras

“Carlitos me dijo: ‘Me siguen, vieja. En cualquier momento me va a pasar algo’”, revela Yoma en entrevista exclusiva. Se incluyen asimismo declaraciones del juez de la causa, Villafuerte Ruzo: “arriba de 40 testigos pudieron observar que no tenía humo, que no se escucharon disparos o estruendos, más que la explosión del choque contra los cables”.