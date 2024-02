A un año del fallecimiento de Rodolfo Danesi

Nacido en Buenos Aires el 25 de diciembre de 1934, desde joven se radicó en nuestra provincia. Cursó sus estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT, graduándose como Ingeniero Civil en julio de 1963. En 1964, viajó a los EEUU becado por el Conicet para realizar trabajos de investigación sobre “El comportamiento plástico de estructuras de hormigón armado”, donde realizó cursos de posgrado en las universidades de Princeton y de Rutgers, obteniendo el grado académico de “master of science” (in Civil Engineering). Ya en Tucumán, en 1967 fue designado Profesor Asistente con dedicación exclusiva en las cátedras de “Elasticidad Aplicada” y de “Ensayo de Estructuras”, reincorporándose al grupo de investigación del Laboratorio de Estructuras. En 1970, viajó a Inglaterra becado por el Gobierno británico para realizar estudios de perfeccionamiento en el “Imperial College of Science and Technology” de la Universidad de Londres. Permaneció tres años en calidad de “Research Fellow” a fin de investigar sobre “Puentes pretensados de sección cajón” para el Ministerio de Transporte del Reino Unido. En base a los resultados de esas investigaciones elaboró su tesis doctoral obteniendo el grado académico de “Doctor of philosophy” (in Engineering) de la Universidad de Londres, en 1977.