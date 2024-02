Test visual: conocé tu talento oculto a partir de la imagen que veas

No hay duda que donde llegas es donde todo el mundo voltea a verte, eres el centro de atención y las miradas e interès recaen sobre ti. Sin embargo, si no eres un artista o tienes un miedo escénico o nerviosismo terribles, no te preocupes, no todas las presentaciones deben realizarse ante una multitud masiva. Tienes otras formas de mostrar tus dones y qué bueno que el mundo lo conozca.