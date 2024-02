Una figura que nos abraza en tiempos de rechazos

Según el pensamiento tomista, quien tiene fe no necesita explicaciones. Se trata de creer -nada menos-, del convencimiento pleno que proporciona la verdad revelada por un poder superior. Todo un pueblo se abraza a la fe cuando Francisco le declara al mundo que Mama Antula, nacida hace casi 300 años en Santiago del Estero, es digna de subir a los altares. La santidad no se explica, como no tienen explicación los milagros. Es el misterio de la fe el que obra en el corazón de millones de fieles, quienes aceptan a Mama Antula como interlocutora e intercesora ante el Poder con mayúsculas. De este fenómeno el NOA es protagonista desde hace semanas, con un fervor que hace tiempo la religiosidad no parecía despertar.