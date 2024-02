Cartas de lectores: cultura

La polémica a raíz de declaraciones de Lali y de Milei, en las que este pide que los gobernadores dejen de hacer festivales con plata del Estado, se revierte en un debate sobre la defensa de la cultura en general y la musical en particular. Algún gobernador afirma sobre el beneficio de los festivales en el ámbito turístico, en posibilidades de trabajo, etc. Espectáculos clásicos que tienen una impronta que excede lo musical desde hace décadas. Ahora bien: ¿es necesario que el Estado subsidie casi en su totalidad espectáculos que son multitudinarios? ¿Donde los intendentes regalan entradas sin control, miles, sin esbozar un mínimo plan para recaudar fondos que regresen con algún beneficio a la sociedad? Taylor Swift y otros actuaron en el país cobrando en dólares y las entradas fueron escandalosamente caras para nuestra realidad; sin embargo los fanáticos pagaron y hubo que organizar más shows ante la demanda. La irresponsabilidad de lo que se gasta desde un gobierno que no toma en cuenta un mínimo análisis para que sus gastos en cultura sean una inversión, corresponde a su Poder Ejecutivo, no a los artistas que cobran por un trabajo realizado. Es un largo camino el que hay que recorrer para que administraciones que sólo gastaban porque el Estado nacional les proveía, comiencen un período de trabajo en el que la finalidad sea el bienestar común. Daba la impresión de que sólo se tenía como objetivo de los festivales, el empoderamiento político con miras a la próxima elección. Mantener, atesorar, desarrollar y sostener la cultura es indispensable para el crecimiento de las sociedades, pero no debe ser a costa de otras necesidades sociales. Espero que nuestros gobernantes comiencen un trabajo inteligente, creativo, responsable, para que el bienestar común sea el norte de la política y donde no sólo se consideren festivales como exponentes culturales de una localidad.