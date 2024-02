“Acá no hay especulación política”, dijo Jaldo sobre Amaya

Jaldo, sin embargo, remarcó que dentro de su administración hay funcionarios de otros espacios políticos, como el ministro de Desarrollo Social Federico Masso (Libres del Sur) y el secretario de Energía José Ricardo Ascárate (UCR). Aseguró que no les preguntó a Amaya ni a Frías Silva de dónde vienen políticamente. “Lo sé porque soy un militante provincial, pero no hay dudas de que Domingo, con sus convicciones institucionales como políticas, ha ido tomando decisiones. Y hoy tomó una decisión importante: aceptar un cargo en este Gobierno peronista que gobierna para todos los tucumanos. Pero como no me fijé del espacio político que él viene, tampoco se fijó el espacio político del Gobierno que asume. Acá no hay ningún tipo de especulación política. No hay elecciones. A esto hay que verlo como una decisión que estamos necesitando en Tucumán y en el país: dejar de lado las diferencias y unirnos”, desarrolló el mandatario.