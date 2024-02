Canelada y Cobos exigieron que el Siprosa muestre los análisis del agua que sale de las casas

Canelada, en tanto, señaló que el Gobierno no puede tener este nivel de imprevisibilidad y de tener que estar esperando condiciones climáticas específicas para que los tucumanos tengan un buen servicio. "No vamos a tolerar que los funcionarios de la SAT y de las provincia nos digan que la única política pública que tienen para ofrecernos a los tucumanos para que el agua esté clara, sea hacer la danza de la lluvia. No podemos estar rogándole a una deidad para que llueva porque de lo contrario no hay una política para garantizar agua potable. Dejen de subestimar a los tucumanos".