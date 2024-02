Ayer, de vuelta

De reojo, y con los golpecitos que yo utlizaba con los estribos -cerquita de las verijas del Picaso- pasaríamos. Eso era lo de siempre; pero no por eso los fantasmas y el ahorcado desaparecerían, y la luz mala no me perseguiría. Así lo creíamos mi caballo y yo. Aunque él de fantasmas y de ahorcados no sabía, algo malo intuía que allí había.