El llamativo mensaje de Cecilia Milone por el Día de los Enamorados

La separación de Cecilia Milone y Nito Artaza

La semana pasada, Milone habló por primera vez de su ruptura de Nito Artaza. “¿Podés confirmar que estás separada?”, le preguntó el cronista y Milone respondió: “Yo no voy a hablar nunca más sin poesía. Me cansé de ser superficial. Me aburrí de que mi mamá me dijera que soy sensible”.