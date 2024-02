Ni Messi, ni Cristiano; "Turbo" Rodríguez es su ídolo

Eso sí, el protagonista no se iba a quedar de brazos cruzados. Pese a los 1260 kilómetros que separan a San Miguel de Tucumán de Caballito, Gastón decidió emprender un viaje exclusivamente para ver a su ídolo. Fue en el encuentro que disputaron San Martín y Ferro en abril de 2022, cuando Rodríguez ni siquiera pudo ser de la partida por una lesión. “No ví el partido de San Martín por buscarlo en la tribuna. Yo no me iba a ir de la cancha hasta poder saludar a Gonzalo. Apenas lo encontré, me saludó y me dijo que estaba re loco, que era impresionante el viaje que había hecho. A mí no me importaba, yo estaba feliz”, recuerda entre risas el fanático.