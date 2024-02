Cartas de lectores: ¿Debate?

No tengo ningún interés de abrir debate con alguien como la lectora Marcela Inés Rodríguez (carta “Puro verso”, 13/02), que evidentemente está en las antípodas respecto de mi persona, y no solo en materia política sino también humanista. En primer lugar, lo menos que se le puede conceder a Javier Milei es el beneficio de la duda para arreglar el desastre bíblico que dejó el gobierno anterior, al cual Rodríguez deduzco que votó y yo por cierto que no. Pero claro, ya comenzaron a desestabilizarlo porque no soportan el juego democrático. En segundo lugar, no creo en absoluto en las estadísticas sanitarias publicadas por alguien como Kreplak, otro obnubilado ideológico: si fueron capaces de intervenir el Indec y mentir por años con toda impunidad acerca del índice de inflación mucho menos prurito tendrían para dibujar datos sobre el aborto. Pero la cuestión ni siquiera es esa, sino el brutal asesinato del ser en gestación para “salvar” a la gestante irresponsable. Y en tercer lugar, cada quien dispone como le plazca de su dinero, pero de su dinero ganado honestamente. Cristina Kirchner no solo está cercada por la justicia, sino que pesa sobre ella una condena por corrupción con pruebas aplastantes en su contra, como brillantemente lo expuso el fiscal Luciani en su alegato. Eso es dato, no opinión. Así que el dinero que pueda invertir en Mercado Libre o donde sea, está, al menos, sospechado de ilegítimo. Me precio de ser católico y conservador: no voy a disculparme al respecto y mucho menos abrir debates estériles, gastando pólvora en chimangos. Tengo cosas mucho más importantes que hacer con mi tiempo. En definitiva, fue Rodríguez quien comenzó toda esta lamentable comedia, atacándome en relación a mi misiva original en contra del aborto (léase asesinato) legal. Fin de la novela.