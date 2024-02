Cáritas busca aportar frente a la crisis alimentaria en la provincia

Jorge Lezcano es el encargado de una de las parroquias de la diócesis. Junto a un equipo de voluntarios trabajan en la parroquia de la Inmaculada Concepción en San Cayetano. “El nuevo gobierno recibió un país destruido y corrompido moralmente. No se puede esperar resultados de ningún gobierno en tan poco tiempo de gestión”, advierte Lezcano. No obstante se queja porque la ayuda económica es deficiente. “No alcanza más que para proveer la mitad de los insumos necesarios para alimentar a los beneficiarios, sin contar que no hay ningún tipo de ayuda para solventar gastos de luz y gas”, menciona.