Karina, La Konga y Luck-Ra cantarán hoy en Central Córdoba.

Encabezado por Luck Ra que con “La Morocha” y “Hola perdida” se ubicó en el primer puesto de los discos debut más escuchados a nivel global de Spotify y conquistó un Triple Platino. “Me lo tomo muy normal porque siempre estoy ahí con los pibes, hinchando las bolas, laburando y disfrutando a la vez. Creo que es la mejor forma de hacerlo”, señaló, en diálogo con Télam, el cantante y compositor Facundo Almenara Ordóñez sobre los millones de reproducciones que lo asentaron como el artista más escuchado del país en el último tiempo. “Disfruto mucho del cuarteto. Por lo menos en mi barrio, salías a caminar y en cada cuadra había alguien con el parlante afuera escuchando cuarteto. Para mí es algo que se lleva bastante en la sangre. También me gusta que se pueda mezclar con otros géneros que también me gustan y poder meterle guitarras o vientos Me gusta haber logrado esta marca un poquito más digital y a la vez poder mezclarlo con bachata como hicimos en “Hola Perdida”.