Se carnavalea sin prejuicios en Minas Gerais

En los últimos años, BH se ha convertido en uno de los puntos turísticos más elegidos por el colectivo LGBT, pero no es el único público que opta por la ciudad. “Las personas aquí son muy hospitalarias. Te tratan de una forma diferente. Y creo que el que viene aquí va a sentirse acogido”, dice Ana Luísa. Entre los miles de colores que decoran las calles, ella eligió el rosa, para estar en composé con el bloque (bandas callejeras que animan el carnaval) que abrió la fiesta, llamado “Quando come se lambuza” (algo así como “Cuando comes, te ensucias”).