Las tribulaciones del verdadero periodismo

Vuelvo a la frase del inicio y me pregunto si ese enojo de una tercera parte de los lectores, lejos de cualquier planificación o estrategia, no será consecuencia del liso y llano intento de hacer las cosas bien, honestamente, por parte de quienes escriben. Y si no pasa lo mismo con la vida individual de las personas, porque el hipócrita que dice siempre lo que otros quieren oír no tendrá dificultades en acumular adhesiones, pero quien anda por la vida diciendo crudamente la verdad, ofenderá a muchos y se ganará enemigos. Y me pregunto, por fin, si esta «regla del tercio enojado» podría valer de alguna manera más allá del periodismo: para el ejercicio del gobierno y de la docencia, para la literatura, para la amistad y para la vida, incluso.