La devoción a Mama Antula creció de la mano de su valentía y fe inquebrantable

María del Carmen Ordóñez estallaba de felicidad. “¿Cómo no voy a estar contenta si después de tantos años de pedir su protección y bendición nuestro Papa va a hacer santa a nuestra Mama?”, se preguntó. “Siempre fui muy devota de ella. No era santa, pero no importa. Para mí es muy importante. Me da paz, me da tranquilidad. Y por supuesto me ayuda. Hoy todos necesitamos una mano extra. Alguien que nos guíe, y ella siempre está ahí, dispuesta a tender su mano. ¿Sabe usted -inquiere- que se enfrentó con la cúpula eclesiástica que no le permitía hacer sus ejercicios con otras personas. ¿Que llegaron a apedrearla? ¿Que la insultaban donde iba? Pero ella nunca dio un paso atrás. Fue valiente, fue misericordiosa, fue una verdadera adelantada a su tiempo”, aseguró con firmeza.