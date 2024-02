Franco Mastantuono: de ganar varios partidos de tenis en un día a su primer gol con River Plate

“Desde que llegué a River en 2019 cada vez que hago un gol me beso el escudo porque siento mucho amor por el club, que me dio de comer cuando yo era chico. Es una emoción muy grande, me dieron hasta ganas de llorar, es un sueño que se me hizo realidad”, expresó el zurdo en el fútbol y diestro en el tenis, en TyC Sports luego de la victoria ante Excursionistas donde marcó el segundo gol del triunfo por 3 a 0 en la primera rueda de la Copa Argentina. La juventud del nacido en Azul al momento de anotar superó a la de Javier Saviola, que había anotado con la camiseta de River Plate su primer tanto el 18 de octubre de 1998, ante Gimnasia de Jujuy, con 16 años, 10 meses y 7 días.