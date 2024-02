Sin el Fondo Compensador, el boleto de colectivo podría costar $1.100 en Tucumán

"Nosotros, como sector empresario, no tenemos problema en que se subsidie al usuario, para lo cual el usuario va a tener que pagar la tarifa plana y el gobierno va a segmentar a quién le corresponde y a quién no. Esto no se puede implementar de un día para el otro", dijo el empresario, quien estimó que trasladar el sistema SUBE a Tucumán llevaría unos ocho meses. "Se habla de la SUBE, pero primero deberían homologar otros sistemas, en provincias como Salta y Tucumán", dijo.