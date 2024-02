Quién es René-Charles, el hijo mayor de Céline Dion que captó todas las miradas en los Grammy 2024

El hijo mayor de Céline Dion, su gran apoyo en la enfermedad

La intérprete de My heart will go on (emblemático tema de la película Titanic) padece el síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico poco frecuente y degenerativp que la obligó a retirarse de la música. Le provoca espasmos musculares, entre otros síntomas.