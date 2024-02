Parate en la obra pública: unos 3.000 obreros se quedan sin trabajo en Tucumán

El dirigente gremial remarcó que la situación que se vive en Tucumán se replica en todas las provincias del país. En paralelo, dijo que los obreros que se desempeñan en el sector privado también están sufriendo la desaceleración de los trabajos. “Hay obras donde había unos 30 compañeros y ahora son 10 o 15. Hay suspensiones porque no es clara la situación con los proveedores de insumos, porque no hay precios para continuar con los proyectos. Dijeron que los sectores privados iban a ser de los más fuertes y no es así”, cuestionó.