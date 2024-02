A los 83 años falleció el empresario tucumano Juan Padilla

“Me he preocupado por trabajar y por transmitir valores que creo que son importantes para que una familia crezca y para que una sociedad progrese. Esos son los valores de la familia, del trabajo, de la fe, de la solidaridad y de la responsabilidad. Esto vale para cualquier actividad de la vida. Y siento que transitar por esos caminos me ha dado resultado y me ha ayudado a ser feliz”, había reflexionado Padilla tras recibir de manos de sus hijos el libro “Don Juan” que relata los aspectos salientes de su vida y que fue presentado a mediados de diciembre bajo los gomeros que lo vieron crecer como hombre y como empresario.