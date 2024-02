Juicio contra Alperovich: la mujer de 33 años relató lo que dijo haber vivido junto al ex gobernador

En todos los casos la ex colaboradora de Alperovich dijo que había sido atacada tanto en Buenos Aires como en Tucumán, en departamentos, casas e incluso en automóviles. Y afirmó que el entonces senador ejercía una presión brutal sobre ella, lo que motivó que su reacción para cortar la relación laboral e incluso en presentar la denuncia no fuera inmediata. Los momentos de mayor tensión, en los que debieron intervenir los representantes de la querella como de la fiscalía, e incluso del juez, fue cuando los defensores de Alperovich intentaron saber detalles de la relación que había tenido la mujer con David Mizrahi, a quien el ex gobernador responsabiliza en parte por la denuncia, y por presuntos contactos con el actual diputado Carlos Cisneros, a quien el ex gobernador considera su “enemigo”. El mismo juez consideró que nada de eso tenía que ver con la actual causa, según trascendió.