EN VIVO, Alperovich rompe el silencio: "Esto me destruyó, confío en la Justicia, nada de esto es cierto"

12:29 hs

Alperovich menciona a David Mizrahi y a Carlos Cisneros en el juicio

Alperovich mencionó al ex concejal David Mizrahi y al actual diputado Carlos Cisneros en esa declaración de 2020, que se leyó hoy en el juzgado. "Cisneros fue enemigo mío toda la vida", dijo el ex gobernador. Asegura que "Cisneros se convierte en mi enemigo cuando yo saco a la Bancaria de la Caja Popular".

El ex gobernador hizo referencia a la famosa foto de él y su esposa en un camello. "Esa foto fue distribuida por Cisneros", aseguró Alperovich.

"No le deseo a nadie lo que me está pasando. Me quisieron sacar de la política, matarme políticamente y lo lograron. Es tremendo lo que me está pasando. Yo no abusé de ella. Pido que me absuelvan", dijo en ese momento Alperovich.