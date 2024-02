Raco A gritó campeón de una edición histórica

Campeón: Villa Nougues sub campeon: Raco A

VETERANOS:

Campeón: Raco A

Sub campeón: Villa Nougues

PADEL

DOBLE CABALLEROS:

Campeón: Tafi A

Subcampeón: Tafi B

FEMENINO:

Campeón: Raco B

sub campeon Tafi A

VOLEY

MASCULINO

Campeones: Raco A

subcampeón: Marcos Paz

FEMENINO:

Campeonas: Villa Nougues

Subcampeona: Tafi B

CARRERA DE MONTAÑA:

Campeón: Raco A

Subcampeón: Tafi A